La tempesta di Santa Lucia sferza la Penisola

NEVE AL NORD - Una nuova perturbazione provenuta dal Nord Atlantico ha determinato un peggioramento al Nord e sulle regioni tirreniche con nevicate fino a quote spesso pianeggianti sulla Pianura Padana.

Fiocchi in Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e parte del Veneto con la neve che cade su città come Torino, Milano, Bergamo, Piacenza, Padova e Treviso. Neve più intensa sulle Alpi occidentali con lo spessore fresco che raggiunge già il mezzo metro sulla Valle d'Aosta occidentale oltre i 2000m e la neve che cade fin sul fondovalle aostano.

PEGGIORAMENTO SUL TIRRENO - La perturbazione ha raggiunto le regioni tirreniche e la Sardegna con piogge e rovesci che dalla Toscana si estendono al Lazio ma a tratti interessano già Campania, Calabria e Sicilia.

Rimane asciutto, almeno per il momento, il versante adriatico così come quello ionico.

GELICIDIO - Fenomeni di gelicidio si registrano sull'entroterra ligure, su alcune valli tosco-emiliane e dell'Appennino laziale abruzzese.

Il tempo sta subendo un netto peggioramento sulle regioni tirreniche dalla Toscana al Lazio ma con fenomeni che interessano anche tratti della Sardegna e del basso Tirreno.

VENTO FORTE - Forti venti sudoccidentali spazzano il Tirreno con raffiche a 60km/h, superiori sulle vallate appenniniche centrali, mentre un vento occidentale molto teso soffia sulla Sardegna.

METEO PROSSIME ORE.

NEVE ANCHE IN PIANURA AL NORD - Chiuso al Nordovest con precipitazioni in rapida estensione al Nordest in mattinata.

Fenomeni quindi su Valle d'Aosta, Piemonte, Ovest Lombardia e Liguria, neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia, alta Pianura Padana e tratti di quella veneta, alta pianura e pedemontana friulana; neve a tratti mista a pioggia anche su restante Veneto ed entro fine giornata non esclusa sulla Romagna interna.

Fiocchi fin sui fondovalle delle Alpi, inizialmente in collina sull'entroterra ligure con locali episodi di gelicidio, specie sul Genovese, quota neve in successivo rialzo; fiocchi in rialzo dai 600/1200m sull'Appennino Emiliano.

Previste nevicate in città come Torino, Vercelli, Novara, Alessandria, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Piacenza, Lodi, Cremona, Mantova, Parma, Vicenza e Verona, a tratti possibile ancora su Bologna, Padova, Rovigo.

In pianura attesi accumuli variabili tra 1 e 5cm, oltre 5-10cm dalle zone collinari.

NEVE ABBONDANTE SULLE ALPI OCCIDENTALI, SUCCESSIVAMENTE MIGLIORA AL NORDOVEST - Entro sera però migliora sulle pianure del Nordovest per l'allontanamento del fronte verso levante, mentre i fenomeni si attarderanno sul Triveneto dove si esauriranno definitivamente in nottata.

Neve intensa al mattino sulle Alpi occidentali, specie alta Val Susa, Gran Paradiso e Valle d'Aosta occidentale; successivamente continuerà a nevicare ad intermittenza su gran parte delle Alpi occidentali, anche con fenomeni abbondanti su Valle d'Aosta centro-occidentale e alte valli torinesi, più deboli sulle Alpi orientali.

MALTEMPO AL CENTROSUD - Sul resto d'Italia piogge e rovesci bagneranno le regioni tirreniche dalla Toscana al Lazio in rapida estensione verso sud fino alla Sicilia, anche temporaleschi sulle coste e neve sull'Appennino centro-settentrionale dai 1300/1600m, più in basso sulla dorsale tosco-emiliana.

Gelicidio a inizio giornata sui fondovalle tosco-emiliani e laziali-abruzzesi, tendente a pioggia.

Iniziali schiarite su regioni adriatiche e ioniche ma con tempo in peggioramento dal pomeriggio per l'arrivo di nubi e piogge o rovesci sparsi. Rischio forti fenomeni o nubifragi sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria.

Attenzione ai venti, ovunque molto sostenuti o anche forti mediamente occidentali con possibili mareggiate sulle coste occidentali delle isole maggiori e su quelle tirreniche.

Possibili danni e disagi entro fine giornata.