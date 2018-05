Ladro agli arresti domiciliari tenta fuga in Nicaragua, scoperto e ristretto nel carcere dell'Aquila

La Polizia di Stato ha arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di L’Aquila, in esecuzione di un ordine di sospensione della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila su richiesta del sostituto procuratore Dr. Stefano GALLO, un cittadino italiano di origine nicaraguense, L.E.J di 29 anni, da tempo residente nel capoluogo abruzzese.

L’uomo dal mese di marzo stava scontando una detenzione domiciliare presso il progetto di case di Bazzano.

Gli investigatori, su delega della Procura di L’Aquila, monitoravano le comunicazioni dell’uomo, perché sospettato di aver partecipato al furto perpetrato al circolo del tennis nello scorso mese di febbraio.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sul cittadino italo/sudamericano, poichè pochi giorni prima del furto, l’uomo si era presentato al circolo tennis chiedendo informazioni ed è stato successivamente riconosciuto in foto come cliente non abituale.

Inoltre, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo gli agenti avevano rivenuto e sequestrato una sacca con arnesi utilizzabili per commettere altri furti.

L’arresto è scattato poco prima che l’uomo potesse ottenere un passaporto dello Stato del Nicaragua.

Infatti una volta ottenuto il titolo di viaggio, l’uomo avrebbe potuto abbandonare l’Italia, sottraendosi alla pena di 1 anno e due mesi ancora da scontare.