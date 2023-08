Le Rivelazioni dal Boss Matteo MEssina Denaro: Telecamere e Selfie, Sapevo Tutto

Nuovi dettagli emergono dalle dichiarazioni del capomafia Matteo Messina Denaro, attualmente detenuto nel carcere dell'Aquila e recentemente sottoposto a un intervento chirurgico. Queste rivelazioni giungono subito dopo la sua cattura avvenuta lo scorso febbraio.

Nel corso di un interrogatorio svoltosi proprio a febbraio, Messina Denaro ha condiviso ulteriori dettagli, incluso l'insolito contesto del selfie scattato con uno dei medici della clinica La Maddalena, scena che aveva suscitato polemiche dopo l'arresto del boss. "Lui è stato uno dei medici che mi ha operato", ha spiegato Messina Denaro, "è stato il primo a darmi assistenza per l'intervento al fegato. Io ci andavo mensilmente per le visite al taglio, che lui curava personalmente, essendo una ferita piuttosto seria. In un'occasione, mentre ci salutavamo, perché avevamo un certo rapporto... ci trattavamo con familiarità, con abbracci e baci. Poco prima di voltarmi, mi ha chiesto: 'Che ne dici di un selfie insieme?' E io ho risposto no."

Un ulteriore dettaglio emerso dall'interrogatorio riguarda la profonda familiarità del boss con il territorio e la sua rete di amicizie che gli garantiva protezione. Messina Denaro ha rivelato: "Conosco tutte le telecamere di Campobello e Castelvetrano. Innanzitutto perché avevo il dispositivo che le individuava, ma non l'avete mai trovato. Inoltre, le riconoscevo facilmente. In passato, quando venivano installate - inizialmente soprattutto di notte, ma in seguito anche di giorno - c'era un segnale, il maresciallo dei ROS era sempre presente. Appena lo vedevamo con alcune persone in un angolo, capivamo che stavano installando una telecamera, anche se ancora non era stata posizionata." Il magistrato ha quindi chiesto: "Ma lei non era sempre in giro?", al che Messina Denaro ha risposto: "No, me lo dicevano amici miei, ma non voglio fare nomi."