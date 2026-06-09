Legnini sbanca a Chieti, inutile la scesa in campo di Meloni e Marsilio

Il centrosinistra conquista per la seconda volta consecutiva Palazzo d’Achille: Sicari sconfitto al ballottaggio con circa mille voti di distacco.

Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti. Il candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione progressista e civica, ha vinto il ballottaggio contro Cristiano Sicari, espressione del centrodestra, confermando per la seconda consiliatura consecutiva la guida progressista del capoluogo teatino.

Il risultato definitivo, arrivato al termine dello scrutinio nelle 54 sezioni cittadine, assegna a Legnini il 52,27% dei consensi, pari a 12.345 voti. Sicari si è fermato al 47,73%, con 11.274 preferenze. Un distacco di poco superiore alle mille schede che ha chiuso una sfida elettorale molto diversa da quella del primo turno, quando il margine tra i due candidati era stato più ampio.

Per il centrosinistra teatino si tratta di un passaggio politico rilevante: mai prima d’ora, nella storia amministrativa recente della città, l’area progressista era riuscita a confermarsi alla guida del Comune per due mandati consecutivi. Legnini raccoglie così il testimone dell’amministrazione uscente guidata da Diego Ferrara, presente anche nei momenti successivi alla proclamazione del risultato.

L’ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, già parlamentare e commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, ha parlato di una vittoria “bella” e “netta”, maturata al termine di una campagna elettorale non scontata. Nel suo primo intervento dopo il voto, Legnini ha ringraziato cittadini, candidate, candidati e sostenitori, ricordando gli anni complessi attraversati da Chieti, segnati dal percorso di risanamento finanziario dell’ente.

Il nuovo sindaco ha indicato subito alcune priorità: ricucire la città, aprire una fase di rilancio e intervenire sulla macchina amministrativa. Al centro del programma resta anche l’uscita dal dissesto finanziario, considerata una delle sfide principali del prossimo mandato. “Sarò il sindaco di tutti”, ha ribadito, dedicando il successo alle cittadine e ai cittadini di Chieti.

Dopo il risultato sono arrivati messaggi di auguri da diversi esponenti del centrosinistra, ma anche dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha richiamato la necessità di mantenere rapporti improntati a rispetto e collaborazione istituzionale. Congratulazioni sono giunte anche da rappresentanti del centrodestra, tra cui il senatore di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi e il sindaco dell’Aquila, presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

Cristiano Sicari, riconoscendo la vittoria dell’avversario, ha annunciato un’opposizione costruttiva e attenta ai bisogni della città. Il candidato sconfitto ha rivendicato la propria natura civica, precisando di non avere tessere di partito e di voler continuare il proprio impegno nell’interesse dei cittadini.

La nuova amministrazione Legnini si apre dunque con un mandato politicamente significativo e con una serie di nodi amministrativi già sul tavolo. La vittoria al ballottaggio consegna al centrosinistra una conferma storica, ma anche la responsabilità di trasformare il consenso ottenuto in una nuova fase di governo per Chieti.