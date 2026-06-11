Legnini sindaco di Chieti, ora parte la corsa per la nuova giunta

Dopo la proclamazione ufficiale, il nuovo primo cittadino indica cantieri, università, macchina comunale e Santa Maria come priorità immediate dell’amministrazione.

Giovanni Legnini è ufficialmente il nuovo sindaco di Chieti. La proclamazione è avvenuta nella sala consiliare della Provincia, davanti all’Ufficio centrale elettorale presieduto dal giudice del Tribunale di Chieti Enrico Colagreco. A consegnargli la fascia tricolore è stato il sindaco uscente Diego Ferrara, in un passaggio istituzionale che apre la nuova fase amministrativa della città.

Legnini, candidato del centrosinistra, ha vinto il ballottaggio contro lo sfidante del centrodestra Cristiano Sicari, ottenendo il 52,27% dei voti contro il 47,73% dell’avversario. L’affluenza al secondo turno si è fermata al 55,49%, in calo rispetto al primo turno.

Subito dopo la proclamazione, il neo sindaco ha indicato le prime urgenze su cui intende intervenire. Tra le priorità ci sono il confronto con il Comitato Santa Maria dei proprietari che hanno perso la casa, il rapporto con l’Università d’Annunzio, la verifica dei cantieri pubblici e la riorganizzazione della macchina comunale.

Legnini ha spiegato di aver già fissato alcuni incontri operativi, anche per valutare le scadenze legate alla rendicontazione del Pnrr. Una partita considerata centrale, soprattutto per gli interventi pubblici ancora aperti e per la necessità di rispettare tempi e adempimenti amministrativi.

Nel pomeriggio sono partiti anche i primi confronti con partiti e liste civiche per la composizione della nuova giunta comunale. L’obiettivo dichiarato è costruire una squadra che tenga insieme novità, competenze amministrative ed esperienze consolidate, rispettando le quote di genere e valorizzando la presenza femminile.

Il nuovo sindaco ha inoltre espresso l’intenzione di inserire anche figure giovani nell’esecutivo, puntando a una distribuzione equilibrata sotto il profilo anagrafico. La scadenza indicata è quella del primo Consiglio comunale, che dovrà insediarsi entro venti giorni dalla proclamazione, ma Legnini ha lasciato intendere di voler chiudere la partita della giunta anche prima.

Con l’insediamento ufficiale, per Chieti si apre dunque una fase amministrativa segnata da dossier già definiti: sicurezza del territorio, cantieri, università, organizzazione interna del Comune e gestione delle emergenze ancora aperte.