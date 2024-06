Lite per un Parcheggio Degenera: 70enne in Prognosi Riservata

Una lite per un parcheggio in via Patini questa mattina è finita in ospedale. Un settantenne è attualmente in prognosi riservata presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, mentre i carabinieri indagano per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Il conflitto è scoppiato tra un cinquantenne e un settantenne, entrambi del posto. Secondo quanto emerso, dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118, l'anziano è stato trasferito all'ospedale dell'Annunziata e successivamente all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove versa in condizioni critiche.

I carabinieri stanno cercando di determinare se si sia trattato di un incidente, come sostiene il cinquantenne noto alle forze dell'ordine, o di una vera e propria aggressione, come riferito dal settantenne al personale sanitario. Sono stati ascoltati anche alcuni automobilisti che, passando nella zona, avevano segnalato la lite in corso.