MEDICO SOSPESO PER 1 ANNO E ACCUSATO DI AGGRESSIONE A NOTARESCO

Il Nas di Pescara ha svelato una serie di violazioni, tra cui un'aggressione a un paziente, portando alla sospensione del medico coinvolto per un anno. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore dott. Davide Rosati, sono scattate a seguito di segnalazioni al numero di emergenza 112 e di interventi dei carabinieri locali.

Le investigazioni del NAS abruzzese hanno rivelato presunti episodi di rifiuto di atti d'ufficio nei confronti di pazienti che avevano cercato assistenza dal medico in questione durante i turni. In un particolare caso, il medico avrebbe addirittura aggredito fisicamente una persona, causandole lesioni gravi, semplicemente perché aveva richiesto un intervento domiciliare per un familiare.

L'Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative del Reparto Speciale, ha deciso di sospenderlo per un anno, vietandogli di esercitare la professione presso il citato presidio sanitario. La decisione riflette la gravità delle accuse e il presunto comportamento inaccettabile del medico nei confronti dei pazienti che cercavano cure mediche.