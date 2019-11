Maltempo sull'Italia, piogge, temporali e tanta Neve sulle Alpi

Un intenso fronte atlantico, associato all'approfondimento di un vortice di bassa pressione sulla Bretagna sta interessando l'Italia dalla sera di giovedì. Il minimo sta richiamando correnti fredde di estrazione polare marittima che nel loro ingresso sul Mediterraneo stanno innescando un intenso richiamo di venti meridionali. Sono proprio queste correnti umide e miti ad entrare in contrasto con l'aria fredda per generare forti fenomeni che insisteranno per buona parte della giornata sulle regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche.

Previste piogge, temporali, nubifragi, tantissima neve sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo e venti forti fino a 80-90km/h.

Nel corso del weekend la saccatura si sposterà verso levante coinvolgendo anche il resto della Penisola mentre al suo seguito una nuova depressione andrà a formarsi sul bacino occidentale del Mediterraneo.

VENERDÌ:

Nord spiccato maltempo con fenomeni intensi e insistenti, anche a sfondo temporalesco e con rischio di nubifragi e allagamenti. Fenomeni più deboli al Nordovest eccetto levante ligure dove potranno essere ancora forti, tendenti ad attenuarsi dal pomeriggio. Neve abbondante sulle Alpi dai 1100-1400m con quota neve in calo in serata fino a 1000m a tratti fin sotto i 1000m tra Dolomiti e Trentino Alto Adige.



Centro intenso maltempo al mattino su Sardegna e regioni peninsulari tirreniche con forti fenomeni con rischio di nubifragi e allagamenti. Dal pomeriggio qualche apertura sulla Toscana e in serata sul Lazio ma in un contesto di spiccata variabilità.

Maggiori aperture lungo l'Adriatico con fenomeni più sporadici.

Neve sulle cime più alte dell'Appennino.

Sud instabilità in aumento in Campania con piogge e temporali a partire dai settori settentrionali. Ampie aperture altrove con tendenza a qualche pioggia serale sul basso Tirreno.

Temperature in calo al Centro Nord e Sardegna, stazionarie altrove con possibili aumenti sul medio basso Adriatico.

Venti forti e tempestosi di Libeccio con raffiche fino a 90km/h, mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.