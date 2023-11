Manca il Portiere, il CUP della Asl Apre un Ora Dopo. Proteste e Caos

All'ospedale San Salvatore dell'Aquila, si è verificato un episodio di tensione e proteste quando il Centro Unico di Prenotazione (Cup) ha aperto con un notevole ritardo di circa un'ora rispetto all'orario previsto (alle 8:30 anziché alle 7:30). Questo ritardo ha causato notevoli disagi a decine di utenti che si sono trovati ad attendere all'esterno, insieme al personale medico e infermieristico.

L'origine del problema sembra essere legata alla momentanea non reperibilità dell'addetto preposto all'apertura delle porte. L'ingresso è stato poi aperto in via di emergenza dal personale di servizio, ma questo non ha impedito lo scoppio di tensioni e proteste da parte degli utenti.

Almeno al momento, sembra che non siano stati riscontrati problemi relativi ai server della struttura, anche se la causa esatta del ritardo e delle difficoltà riscontrate nell'apertura delle porte è ancora oggetto di indagine. Gli utenti e il personale medico si sono trovati a fronteggiare una situazione di disagio e incertezza a causa di questo imprevisto, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione e riportare la calma.