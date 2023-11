Marito Violento Denunciato Grazie al "Signal for Help"

Un marito violento è finito agli arresti domiciliari e ha indossato un braccialetto elettronico su ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo. La decisione è giunta dopo la denuncia coraggiosa della moglie, stremata dagli atti di violenza subiti.

La vittima ha escogitato un piano durante una visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzini di Teramo il 20 settembre scorso, dove era accompagnata dal marito. Sfruttando il "Signal for Help", un gesto internazionale riconosciuto come segnale di pericolo, la donna ha comunicato discretamente al personale sanitario la sua situazione critica.

Il personale medico ha immediatamente compreso il significato del gesto e ha attivato un protocollo d'emergenza, permettendo alla Polizia di intervenire prontamente. La donna è stata messa in sicurezza e ha poi rivelato agli agenti gli abusi subiti per cinque anni, spesso in presenza dei figli minori, per gelosia.

Il marito, ossessionato dai sospetti di tradimento, aveva raggiunto livelli estremi di controllo. Aveva costretto la moglie a indossare un mini-registratore cucito nei pantaloni da lavoro per raccogliere prove di una presunta infedeltà. In un altro episodio, aveva installato un "keylogger" nel telefono della donna per monitorarla a distanza.

La donna, durante una visita medica programmata, ha colto l'occasione per denunciare questa terribile situazione. La Polizia di Teramo ha emesso una denuncia nei confronti del marito, ritirando le armi da caccia di sua regolare detenzione.