Mattarella e Papa Francesco denunciano il fallimento sociale nella Giornata contro la violenza

Un grido di allarme contro il fallimento della società emerge dalle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di Papa Francesco in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I due leader religiosi esprimono profonda preoccupazione per gli "stillicidi" di aggressioni e assassinii che sconvolgono il Paese.

Presidente Mattarella: "Il fallimento di una società incapace di promuovere rapporti paritari"

Nel suo messaggio, il presidente Mattarella sottolinea il grave problema sociale: "Drammatici fatti di cronaca scuotono le coscienze del Paese. Una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può accettare lo stillicidio di aggressioni alle donne, quando non il loro assassinio." Mattarella invoca un impegno collettivo, sottolineando che il fenomeno tradisce il patto su cui si fonda l'idea di comunità.

Papa Francesco: "La violenza sulle donne è una velenosa gramigna"

Papa Francesco, sulle pagine di X, paragona la violenza sulle donne a una "velenosa gramigna" che affligge la società e che deve essere eliminata dalle radici. Sottolinea l'importanza di contrastare pregiudizi e ingiustizie con un'azione educativa centrata sulla dignità umana.

Meloni rilancia il messaggio sulla libertà e l'importanza del numero 1522

La premier Giorgia Meloni, tramite i suoi canali social, rilancia il messaggio sulla libertà delle donne, dichiarando che nessuno può toglie loro la libertà. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Meloni ricorda alle donne italiane che non sono sole e offre il numero 1522 come aiuto immediato in caso di paura. La premier ribadisce l'impegno del governo nel prevenire e combattere la violenza di genere.

Il video della serata con la proiezione del numero 1522 sulla facciata di Palazzo Chigi è condiviso sui social, mentre Meloni ringrazia ministri e sportivi per il loro contributo nel ribadire l'importanza della prevenzione e sicurezza contro la violenza sulle donne.