Maturità 2026 in Abruzzo, numeri in crescita: oltre diecimila studenti al via

Prima prova il 18 giugno alle 8.30: i licei restano il percorso più scelto, Pescara è la provincia con più candidati.

Saranno 10.629 gli studenti e le studentesse dell’Abruzzo chiamati ad affrontare la Maturità 2026, l’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il dato segna una lieve crescita rispetto allo scorso anno scolastico, quando i candidati erano 10.457: l’aumento è di 172 unità.

Il calendario partirà giovedì 18 giugno, alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, costruita sulle discipline caratterizzanti dei diversi percorsi di studio. A seguire, gli studenti affronteranno il colloquio orale, fase conclusiva dell’esame.

La macchina organizzativa regionale coinvolgerà 300 commissioni, distribuite in 157 sedi scolastiche, per un totale di 598 classi. La maggioranza dei candidati è composta da studenti interni, pari a 10.079; si aggiungono 176 privatisti e 374 candidati delle scuole paritarie, dato sostanzialmente stabile rispetto al 2025.

La provincia con il numero più alto di maturandi è Pescara, con 3.120 studenti. Seguono Chieti con 3.030, Teramo con 2.243 e L’Aquila con 2.236. L’analisi per indirizzo conferma il peso dei licei, scelti da 6.264 candidati, quasi il 59% del totale regionale, con un incremento di 227 studenti rispetto all’anno precedente.

Gli istituti tecnici contano invece 3.066 candidati, in lieve calo rispetto al 2025, con 111 studenti in meno. In aumento gli istituti professionali, che arrivano a 1.156 candidati, segnando una crescita di 35 unità. Salgono anche gli altri percorsi di istruzione, passati da 122 a 143 studenti.

Per il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Massimiliano Nardocci, l’esame rappresenta un passaggio importante nel percorso personale, culturale e formativo degli studenti. La prova, ha sottolineato, punta a valorizzare non solo le conoscenze disciplinari, ma anche le competenze trasversali, la capacità di orientamento e il collegamento critico tra i saperi acquisiti.