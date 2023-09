Meloni Parla della Manovra e dei Piani del Governo: "Risultati Impensabili"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha tenuto un discorso all'assemblea nazionale del partito a Roma, affrontando diversi temi, tra cui la legge di Bilancio e le prossime mosse del governo.

Meloni ha sottolineato che la vera sfida della legge di Bilancio è gestire risorse limitate per aiutare le famiglie, i redditi bassi e garantire risorse stabili per il sistema sanitario. Ha aggiunto che l'anno in corso sarà caratterizzato da grandi riforme e dal piano Mattei.

La leader di FdI ha criticato l'atteggiamento dell'opposizione di sinistra, sottolineando che alcuni esultano quando il Pil subisce una flessione, nonostante i dati macroeconomici dimostrino che l'Italia sta raggiungendo record di occupazione e contratti stabili. Ha difeso la tassa sugli extraprofitti delle banche, sottolineando che è giusta e che la difenderà sempre.

Parlando di immigrazione, Meloni ha affermato che il governo sta lavorando a soluzioni strutturali e durature per affrontare il problema.

Meloni ha anche elogiato l'Italia per la sua maggiore credibilità a livello internazionale, sottolineando che il paese ha un'economia più solida e una stabilità riconosciuta da tutti.

La leader di FdI ha sottolineato che il dibattito politico sarà ancora più feroce in vista delle elezioni europee e ha dichiarato che il suo partito è impegnato a governare e a portare avanti le necessarie riforme.

Infine, Meloni ha parlato degli attacchi ricevuti negli ultimi mesi, sottolineando che il partito non risponderà alle provocazioni e che continuerà a concentrarsi sui progetti a lungo termine per l'Italia.

La leader di FdI ha annunciato che il congresso del partito si terrà dopo le elezioni europee, come previsto.