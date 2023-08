Meteo Impazzito: Dopo l'Ondata di Calore, l'Abruzzo si Prepara a un Fine Settimana Piovoso

L'anomalia meteorologica che ha scosso metà Europa è ormai alle porte dell'Italia, portando con sé un'instabilità atmosferica che coinvolgerà diverse regioni. Nel prossimo fine settimana, anche l'Abruzzo si troverà nel mirino di questa tempesta autunnale, con l'anticipazione di forti temporali in arrivo da nord a sud della penisola. L'attenzione si rivolge in particolare alla giornata di venerdì, quando si prevedono rovesci intensi non solo nelle regioni settentrionali, ma anche al centro del Paese.

Gli esperti del rinomato sito meteorologico 3bmeteo.com lanciano l'allarme, avvertendo che potrebbero verificarsi fenomeni localmente violenti, accompagnati da possibili grandinate e raffiche di vento particolarmente forti. Le regioni interessate spaziano dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, ma questa volta anche Toscana, Umbria, Marche, Lazio interno e persino l'Abruzzo saranno coinvolte nelle perturbazioni. Inoltre, è previsto un sensibile calo delle temperature a seguito del passaggio del fronte temporalesco.

Il frangente temporalesco non risparmierà nemmeno il Sud Italia, poiché tra la serata di venerdì e il mattino di sabato, questa ondata di instabilità attraverserà gran parte della regione.

Tuttavia, l'incostante natura del meteo lascia spazio a una sorpresa positiva: l'estate, nonostante l'interruzione, sembra pronta a tornare in scena poco dopo. Nelle giornate seguenti e per gran parte della prossima settimana, proprio in vista dell'approccio al Ferragosto, l'alta pressione subtropicale farà valere la sua influenza, ripristinando un clima più stabile e caldo, caratteristico della stagione estiva.