Meteo: Nuovi Rovesci e Temporali Fino a Mercoledì, con Parentesi di Sole

Un fronte meteorologico attraverserà il Centro-Sud Italia portando piogge e temporali, mentre le regioni settentrionali saranno in gran parte risparmiate. Dopo l'esaurimento degli effetti del ciclone Domingos, l'Italia sperimenta una parentesi più stabile all'inizio della settimana, caratterizzata da ampie schiarite. Tuttavia, un flusso umido atlantico persiste nell'Europa centro-settentrionale e in breve si estenderà anche sulle regioni italiane, portando nuvole e piogge.

Le regioni tirreniche saranno le prime a subire un aumento della nuvolosità e piogge, con precipitazioni in arrivo tra il pomeriggio e la sera su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna durante la giornata di lunedì. Questi cambiamenti sono il preludio a un peggioramento più organizzato atteso tra martedì e mercoledì al Centro-Sud, con un fronte che porterà piogge, rovesci e anche temporali. Le regioni settentrionali saranno coinvolte in misura minore, con solo alcuni disturbi sulle Alpi e parte del Nordest.

Dettaglio del Meteo per Martedì:

Sud: inizialmente soleggiato, con un peggioramento in arrivo su alta Campania, alta Puglia e ovest della Sicilia durante il giorno, con piogge e temporali attesi entro sera sul Mar Tirreno. Condizioni soleggiate e asciutte per il resto della Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia centro-orientale. In Sardegna, ci saranno nuvole sparse, con piogge più frequenti sul versante centro-meridionale. Ventosità moderata da sudovest. Temperature in calo nelle regioni centrali.

Centro: nubi e piogge già dal mattino su bassa Toscana, Lazio, Umbria e zone interne delle regioni adriatiche, con estensione delle precipitazioni fino alle coste di Marche e Abruzzo durante la giornata, seppur in modo più attenuato. Alte Toscana godrà di maggiori schiarite. Nel pomeriggio e la sera, i fenomeni si attenueranno su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio, con schiarite, mentre persistiranno piogge nella parte bassa del Lazio e in Abruzzo.

Nord: ampie schiarite al Nordovest, addensamenti con piogge e rovesci su alta Lombardia, Trentino e Friuli VG, in attenuazione durante il giorno con schiarite in serata. Possibili deboli nevicate sulle Alpi sopra i 1800 metri. Condizioni più soleggiate al Nordovest.

Meteo per Mercoledì:

Nord: tempo principalmente soleggiato, con nebbie mattutine in Val Padana. In serata, aumenteranno le nubi in Liguria.

Centro: ampie schiarite faranno il loro ritorno, ad eccezione di residui addensamenti al mattino su basso Lazio e basso Abruzzo, con piovaschi in calo e schiarite in arrivo. In serata, le nubi aumenteranno sull'alta Toscana.