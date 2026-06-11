Meteo, estate pronta a decollare: caldo e temporali dividono l’Italia

La prossima settimana si aprirà con anticiclone dominante, lieve calo termico al Nord e instabilità pomeridiana su Alpi, Triveneto e Appennino settentrionale.

La nuova settimana si aprirà sotto il segno dell’anticiclone estivo, ma con qualche disturbo in arrivo sulle regioni settentrionali. Dopo un fine settimana in prevalenza stabile e soleggiato, deboli infiltrazioni di aria più fresca e umida provenienti da nord raggiungeranno l’arco alpino, favorendo i primi rovesci già tra la tarda serata di domenica e l’inizio di lunedì.

Non si tratterà di un vero cambio di scenario. L’alta pressione resterà infatti protagonista su gran parte dell’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e ampi spazi soleggiati. Al Nord, tuttavia, il passaggio di correnti meno calde potrà determinare un lieve calo delle temperature, con massime comunque ancora pienamente estive, spesso comprese tra 30 e 32 gradi.

Le aree più esposte all’instabilità saranno soprattutto Alpi, Triveneto, Lombardia orientale e, localmente, l’Appennino settentrionale, dove tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi temporali di calore. Sul resto del Paese il quadro resterà più stabile, con caldo intenso al Sud e punte che potranno raggiungere i 35-36 gradi sulla Puglia, in particolare nel Foggiano.

Martedì la situazione non dovrebbe cambiare in modo sostanziale. Le infiltrazioni settentrionali continueranno a scorrere ai margini dell’anticiclone, mantenendo attiva una certa variabilità sulle zone montuose del Nord e su parte dei rilievi appenninici. Altrove prevarranno sole e clima asciutto.

Da mercoledì l’alta pressione dovrebbe tornare a rafforzarsi, interrompendo il debole afflusso fresco e favorendo una nuova risalita termica anche al Centro-Nord. La seconda parte della settimana potrebbe quindi vedere un ulteriore consolidamento del caldo, con condizioni generalmente soleggiate e solo locali temporali pomeridiani sui rilievi.

La tendenza resta comunque da confermare: trattandosi di una previsione a medio termine, saranno necessari i prossimi aggiornamenti per definire con maggiore precisione intensità del caldo e distribuzione dei fenomeni.