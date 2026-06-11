Meteo weekend, esplode l’estate: anticiclone e caldo fino a 37 gradi

Alta pressione in rinforzo sull’Italia: sole quasi ovunque, temperature in aumento e qualche disturbo solo sulle Alpi orientali a fine weekend.

L’anticiclone torna a occupare la scena sull’Italia e prepara un weekend pienamente estivo, con tempo stabile, sole diffuso e temperature in aumento da Nord a Sud. Già da venerdì l’alta pressione in espansione dall’Europa occidentale favorirà un miglioramento generale, destinato a consolidarsi tra sabato e domenica.

La fase più stabile è attesa nel fine settimana, quando gran parte del Paese sarà interessata da condizioni di bel tempo e clima caldo. Gli unici disturbi riguarderanno soprattutto le aree montuose, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi e una maggiore variabilità nella serata di domenica sulle Alpi orientali, dove la coda di un fronte in arrivo dal Nord Europa potrà favorire locali rovesci, in particolare sul Friuli Venezia Giulia.

Venerdì il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord, salvo addensamenti sulle Alpi centro-orientali e qualche debole pioviggine al mattino lungo i confini altoatesini. Al Centro dominerà il sole, con possibili velature e poche nubi pomeridiane sull’Appennino. Al Sud si alterneranno nubi sparse e schiarite, con isolati piovaschi sui rilievi della Calabria. Più stabile e soleggiata la Sardegna.

Sabato sarà la giornata più lineare, con sole su quasi tutta Italia. Qualche velatura potrà interessare il Triveneto al mattino, mentre sulle Alpi orientali non si esclude una modesta nuvolosità diurna. Le temperature saliranno: in Val Padana si potranno toccare i 33-34 gradi, al Centro i 31-33 gradi sulle regioni tirreniche, mentre al Sud i valori si manterranno in molti casi tra 30 e 32 gradi, con punte più elevate nelle zone interne.

Domenica l’anticiclone resterà protagonista e il caldo aumenterà ulteriormente. Sono attesi picchi di 36-37 gradi nel Foggiano, fino a 34-35 gradi sulla bassa Val Padana, nelle aree interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Solo in serata potranno comparire nubi più consistenti sulle Alpi orientali, con possibili rovesci locali.

Il quadro resta quindi quello di un fine settimana stabile e caldo, con l’estate pronta a imporsi in modo deciso sull’Italia.