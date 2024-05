Mistero a Torino di Sangro: Scomparsa Milena Santirocco, Continuano le Ricerche Disperate

Nessuna traccia di Milena Santirocco, l'insegnante di ballo di 54 anni, scomparsa il 28 aprile sul lungomare di Torino di Sangro. Nonostante gli sforzi congiunti di polizia, vigili del fuoco, guardia costiera, Protezione civile e unità cinofile, la donna resta introvabile.

Le ricerche si sono estese in varie direzioni: dalla lecceta al lungomare, dalla via Verde alle zone di campagna circostanti. Tuttavia, finora nessun indizio significativo è emerso. L'auto di Milena è stata ritrovata vicino alla via Verde, ma della donna non c'è traccia.

La comunità è in ansia per la sorte di Milena, descritta come una persona attiva e energica, ma il mistero si infittisce. Il suo profilo Facebook è stato cancellato e il cellulare risulta spento o irraggiungibile dal pomeriggio di domenica.

Le autorità non si arrendono: l'elicottero dei vigili del fuoco, i droni e i cani molecolari continuano a perlustrare la zona, mentre i Baschi Azzurri di Vasto si uniscono alle ricerche. L'ultima segnalazione colloca Milena a Vasto domenica sera, ma dovrà essere verificata tramite le telecamere di sorveglianza.

L'intera comunità si stringe nella speranza di ritrovare Milena sana e salva, mentre il piano di ricerca coordinato dalla prefettura di Chieti è in pieno svolgimento. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le autorità al numero fornito dalla Protezione Civile di Torino di Sangro.