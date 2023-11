Mistero sulla Morte dell'Ex Vice Questore: Procura Disposizione l'Autopsia

Un'indagine è stata avviata per scoprire le cause del decesso di Leonardo Romano, un ex vice questore della polizia in pensione, deceduto all'età di 71 anni presso l'ospedale di Teramo. La decisione di condurre un'autopsia è stata presa dalla Procura, in seguito all'esposto presentato dai familiari dell'uomo.

Originario di Chieti, Romano risiedeva a Villa Mosca con la sua famiglia. Era stato ricoverato al Mazzini Hospital dopo un intervento ortopedico e successivamente aveva contratto un'infezione. I funerali, inizialmente previsti per ieri presso la chiesa della Madonna della Salute a Villa Mosca, sono stati sospesi a seguito della segnalazione presentata alla Procura dai familiari.

Durante la sua carriera, Romano aveva ricoperto vari incarichi di responsabilità presso la questura di Teramo, tra cui vice dirigente della squadra mobile, dirigente della Digos, dell'Anticrimine e dell'ufficio del personale. Aveva anche svolto importanti incarichi fuori dalla regione e all'estero, in particolare in Albania, con il contingente italiano durante la guerra dei Balcani, e a Bovalino, in Calabria, dove aveva affrontato la criminalità organizzata. L'autopsia sarà fondamentale per chiarire le circostanze della sua morte.