NUOVI SPAZI PER EMOZIONARCI, inaugurazione dell'Opera d'Arte Collettiva di Licia Galizia

Si terrà giovedì 16 novembre 2023 alle ore 11:00, presso l’I.C. “Cesira Fiori” a San Demetrio né Vestini, l’inaugurazione dell’opera d’arte collettiva realizzata dall’artista Licia Galizia con la collaborazione degli alunni della scuola. L’evento sarà l’occasione per mostrare l’area verde dell’Istituto Comprensivo, riqualificata all’interno di “Nuovi spazi per Emozionarci”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione Carispaq.

Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco di San Demetrio né Vestini Antonio Di Bartolomeo, il Consigliere Generale Dr. Giampaolo Arduini della Fondazione Carispaq, l’artista Licia Galizia e i referenti delle associazioni che hanno portato avanti il progetto di riqualificazione dell’area verde attraverso un percorso laboratoriale sull’arte contemporanea: L’Aquila che Rinasce, capofila, Amici dei Musei d’Abruzzo, Bambini di ieri e di oggi, Centro Sperimentale di Cinematografia L’Aquila.

Durante il percorso pluriennale di Nuovi spazi per Emozionarci, i bambini hanno preso parte infatti a laboratori nei quali sono stati guidati alla scoperta dei significati del “nido”, inteso come casa che accoglie e protegge ma anche come luogo sicuro da cui spiccare il volo. In un parallelismo tra mondo animale e universo umano, i giovani studenti hanno iniziato a riflettere su queste tematiche, lasciandosi ispirare dall’ambiente circostante e liberando la loro espressiva creatività con l’impiego di una grande varietà di materiali naturali.

Al termine dei laboratori ciascun alunno ha realizzato due nidi, il primo donato alle persone care in un’emozionante “Cerimonia del Dono” che si è svolta lo scorso 18 maggio, il secondo nido creato è diventato ora parte della grande installazione nel giardino dell’Istituto.

I linguaggi dell’arte contemporanea, attraverso il progetto Nuovi spazi per Emozionarci, si sono resi intellegibili ai più giovani e si sono materializzati in un’opera collettiva che esprime impegno, condivisione e rispetto della natura.

La stampa è invitata a partecipare all’inaugurazione.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD (www.conibambini.org).