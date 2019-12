Natale con il sole, qualche disturbo sulle Alpi e all'estremo sud

L'attuale fase caratterizzata da un intenso flusso atlantico che ha conquistato le basse latitudini europee, responsabile di una domenica instabile e molto ventosa, andrà gradualmente colmandosi nel corso della settimana di Natale grazie ad un progressivo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centro-meridionale. Anche l'Italia beneficerà così della sua protezione, a parte alcuni residui instabili lunedì. Con tali presupposti il Natale sembra preannunciarsi all'insegna del bel tempo prevalente, salvo qualche disturbo su Alpi e basso Tirreno e con Maestrale ancora teso al Centro-Sud.

METEO LUNEDÌ.

La perturbazione si porterà rapidamente al Sud dando luogo a piogge e rovesci su Campania, Calabria, Basilicata, est Sicilia, in estensione alla Puglia ma in esaurimento in serata.

Altrove tempo più soleggiato salvo addensamenti sulle zone alpine con nevicate sulle aree di confine oltre i 1000/1300m.

Si segnalano ancora venti di Maestrale molto sostenuti con raffiche fino a 100km/h intorno alle isole, basso Tirreno e Ionio e possibili mareggiate sulle coste esposte.

METEO VIGILIA DI NATALE.

L'alta pressione cerca di rinforzare ma l'Italia rimane lungo il suo bordo destro ed esposta ad un certo flusso nordoccidentale al cui interno scorre un fronte diretto verso le Alpi.

Nuvoloso quindi sulle zone alpine con fenomeni più frequenti sulle aree di confine ma con limite di neve in rialzo dai 1000/1400m del mattino fino a 1800/2000m in giornata sui settori occidentali.

Schiarite prevalenti sul resto d'Italia salvo addensamenti su Toscana e basso Tirreno con piovaschi sulla Calabria.

Venti ancora tesi di Maestrale al Centro-Sud.

Temperature in aumento.

METEO NATALE.

Alta pressione in ulteriore aumento sull'Italia e tempo in gran parte stabile, salvo addensamenti sulle Alpi confinali orientali con nevischio sull'Alto Adige.

Si segnalano inoltre residui addensamenti su nordest Sicilia e Calabria tirrenica con deboli piovaschi in attenuazione.

Maestrale moderato o teso al Centro-Sud e temperature in ulteriore aumento.

TENDENZA SUCCESSIVA.

L'alta pressione favorirà tempo stabile nella giornata di Santo Stefano, ma dal Nord Europa incombe un affondo di aria fredda che nei giorni successivi potrebbe raggiungere lo Stivale provocando un calo delle temperature ed un peggioramento su Alpi e Centro-Sud proprio nei giorno che precedono il capodanno.