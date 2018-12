Nevicate a bassa quota sull'Italia centro meridionale, freddo intenso al nord

Orchestrata da una depressione in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale una perturbazione sta interessando l'Italia e coinvolge più direttamente le regioni centro-meridionali. Qualche fenomeno di debole intensità sconfina alla regioni settentrionali interessando basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e coste dell'alto Adriatico, con la neve che grazie alle basse temperature riesce a cadere a bassa quota, a tratti anche in pianura.

Nella notte i fiocchi hanno raggiunto anche il litorale veneto, con una breve nevicata a Jesolo.

Ancora molto freddo sulle Alpi, con punte di -11° in Alto Adige già a 800m di quota.

La perturbazione agisce più direttamente sulle regioni centro-meridionali con piogge e rovesci che assumono anche carattere temporalesco sul settore basso tirrenico.Più coinvolta la Sicilia con i temporali che interessano il litorale settentrionale nella zona del Palermitano.

Fenomeni più deboli e sparsi sul resto del Centro-Sud ma con la neve che riesce a cadere fino a quote basse sulla dorsale centro-settentrionale, dai 300/400m sulle valli tosco-umbre-marchigiane.

La neve ha imbiancato così località come Perugia, in Umbria, oltre che l'Aquila, in Abruzzo.

Segnalate nevicate fin su alcuni dei principali tratti autostradali appenninici: neve sulla A 24 tra Tagliacozzo e San Gabriele, fiocchi che nella notte hanno raggiunto anche il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano. Nevischio nella notte sulla A1 tra Chiusi e Orvieto.



La perturbazione continuerà ad agire sulle regioni centro-meridionali, in particolare sul versante tirrenico ma anche sul Salento, con piogge e rovesci che però si attenueranno tra il pomeriggio e la sera. Quota neve in rialzo sulla dorsale centrale fino a 800/1300m, ad eccezione del settore tosco-emiliano dove i fiocchi riusciranno a cadere fino a 200/400m. Seppur in forma debole ed isolata alcuni fenomeni riusciranno a sconfinare a tratti del Nord, coinvolgendo ancora Liguria, basso Piemonte, Emilia e localmente le coste venete.

Fenomeni più intensi sull'estremo Sud peninsulare, tra Calabria e Salento, ma in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Entro sera però nuovo peggioramento a partire dalla Sardegna verso le peninsulari tirreniche, per l'arrivo della seconda perturbazione da ovest.