Notte di violenza in ospedale: infermiere e vigilante feriti, arresto immediato

Paura all’alba nel pronto soccorso di Chieti: un giovane perde il controllo e aggredisce il personale sanitario, intervento decisivo della polizia evita conseguenze peggiori

Momenti di forte tensione nel Pronto soccorso dell’ospedale di Chieti, dove un 27enne è stato arrestato dopo aver aggredito un infermiere e una guardia giurata. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, quando il giovane, già presente nella struttura come paziente, avrebbe improvvisamente perso il controllo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla resistenza – ha dato in escandescenze all’interno degli ambulatori, costringendo il personale a richiedere un intervento immediato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura, che sono riusciti a bloccarlo dopo aver estratto il taser, poi non utilizzato.

Nel tentativo di contenere la situazione è rimasta coinvolta anche la guardia giurata, presente nel presidio sanitario nell’ambito delle misure di sicurezza rafforzate. Sia il vigilante sia l’infermiere hanno riportato lesioni, giudicate guaribili in circa 12 giorni.

Il giovane è stato quindi condotto negli uffici della Questura, dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima. A suo carico sono state formulate accuse di lesioni personali a esercente professione sanitaria, resistenza a incaricato di pubblico servizio e ulteriori lesioni.

Sull’accaduto è intervenuto il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, che ha espresso solidarietà ai lavoratori coinvolti e ha sottolineato l’importanza delle misure già adottate per la sicurezza nei pronto soccorso della provincia. Tra queste, la presenza di vigilanza privata e il collegamento diretto con la Questura, strumenti che – secondo quanto evidenziato – hanno consentito un intervento rapido ed efficace.

L’episodio riaccende l’attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, quello delle aggressioni al personale sanitario, che negli ultimi anni ha registrato un incremento significativo a livello nazionale, rendendo necessario un rafforzamento delle strategie di prevenzione e tutela all’interno delle strutture ospedaliere.