Meteo, nuove perturbazioni in arrivo: ecco dove colpirà il maltempo sull’Italia ora

Fronti atlantici e aria più fresca porteranno temporali, grandine e vento: tra giovedì e venerdì fase instabile soprattutto al Centro-Nord.

Il mese di maggio continua a muoversi su binari instabili, con l’Italia esposta a una nuova serie di perturbazioni atlantiche. Dopo una fase ancora in parte protetta dall’anticiclone, soprattutto al Sud, la situazione è destinata a cambiare per l’affondo di una saccatura nord-atlantica, pronta a scendere di latitudine e a riportare piogge, temporali e un generale calo termico.

La fase più dinamica riguarderà soprattutto il Centro-Nord, dove tra giovedì e venerdì potranno svilupparsi fenomeni localmente intensi. Non si escludono temporali forti, grandinate, raffiche di vento e precipitazioni a tratti abbondanti, in particolare sulle aree più esposte al flusso umido occidentale.

Nella giornata di mercoledì, il Nord vivrà una fase di maggiore variabilità, con nubi sparse tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia, ma con fenomeni generalmente deboli o assenti. Il tempo sarà invece più instabile al Centro, soprattutto sulle regioni tirreniche, dove sono attesi rovesci e temporali in estensione verso l’Adriatico. Al Sud, piogge in transito interesseranno Campania, Molise e Puglia, con possibile coinvolgimento pomeridiano di Basilicata e alta Calabria. Le temperature tenderanno a diminuire.

Giovedì il peggioramento diventerà più evidente. Al Nord l’instabilità si intensificherà tra Liguria, Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali anche forti. Al Centro possibili piovaschi tra Lazio, Abruzzo e Umbria, mentre in serata qualche fenomeno potrà raggiungere l’alta Toscana. Al Sud il tempo resterà più variabile, con episodi sparsi tra Sardegna, Campania, Molise, Puglia e Calabria.

Venerdì il quadro resterà compromesso sulle regioni settentrionali, con instabilità diffusa e temporali intermittenti, localmente più intensi su Liguria, Prealpi e aree pedemontane. Al Centro, dopo aperture iniziali, è atteso un nuovo peggioramento sulla Toscana tra pomeriggio e sera. Il Sud, invece, dovrebbe mantenere condizioni più soleggiate, salvo variabilità sul versante tirrenico.

Venti in rinforzo, mari molto mossi e temperature in calo al Nord completeranno una fase meteo ancora lontana da una stabilità pienamente primaverile.