Nuove Misure per la Sicurezza Stradale: Arrivano Due Autovelox sulla Tiburtina

La strada statale Tiburtina, nel territorio comunale di Popoli Terme, si prepara ad accogliere due nuovi autovelox, in un'azione mirata a garantire maggiore sicurezza per i viaggiatori. Il primo dispositivo sarà collocato nei pressi del casello autostradale dell'A25 a Bussi-Popoli, mentre il secondo sarà installato sul tratto proveniente da Sulmona, particolarmente interessato negli ultimi tempi dai lavori di ampliamento della carreggiata.

La decisione di implementare questi strumenti di controllo della velocità è stata presa in seguito a un vertice con la Prefettura locale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Si prevede che i dispositivi saranno attivi a metà maggio, una volta completati i lavori di installazione e la relativa segnaletica stradale.

Il sindaco di Popoli Terme, Dino Santoro, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per proteggere i viaggiatori: "È una decisione che abbiamo preso per garantire la sicurezza in strada. Personalmente, ho avuto esperienze vicine al pericolo lungo questo tratto, e desidero dormire sereno di notte. So che questa scelta potrebbe suscitare critiche, ma dobbiamo prioritariamente tutelare la sicurezza di chi viaggia".

Con l'installazione di questi autovelox, l'amministrazione comunale si impegna a ridurre il rischio di incidenti e a promuovere una guida più sicura lungo la Tiburtina, dimostrando una forte volontà di proteggere i cittadini e i visitatori che percorrono questa importante arteria stradale.