Nuove Regole del Codice della Strada: Monopattini, Alcol, Droghe e Multe più Salate

Le regole della strada in Italia stanno per subire significative modifiche con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, prevista per l'autunno dopo il passaggio del testo in Consiglio dei Ministri. Questo nuovo codice introduce una serie di cambiamenti, tra cui l'obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini, multe più salate, zero tolleranza per l'uso del cellulare alla guida, e nuove restrizioni sull'alcol e le droghe.

Una delle principali novità riguarda l'uso del cellulare alla guida. Usare il cellulare senza auricolari o modalità viva voce costerà fino a 1.697 euro, con 2 mesi di sospensione della patente e 10 punti decurtati alla prima violazione. La sanzione aumenterà a quasi 2.600 euro per i recidivi. L'obiettivo del governo è scoraggiare gli automobilisti dall'usare il cellulare alla guida, anche attraverso sanzioni più severe con il ripetersi delle violazioni.

Le multe per eccesso di velocità subiranno un significativo aumento, superando i mille euro per chi viola i limiti di velocità due volte in un centro abitato. Questa mossa mira a scoraggiare la guida eccessivamente veloce e pericolosa.

Il governo ha introdotto la "tolleranza zero" per chi guida sotto l'influenza di alcol o droghe. Sarà vietato assolutamente assumere alcolici dopo condanne specifiche e sarà obbligatorio installare un dispositivo chiamato "alcolock," che impedirà al veicolo di avviarsi se il conducente ha un tasso alcolemico superiore allo zero.

Le nuove regole vedranno anche restrizioni per i neopatentati, che non potranno guidare auto di grossa cilindrata per 3 anni. Inoltre, per i monopattini, sarà obbligatorio avere casco, targa e assicurazione.

Un'altra importante modifica riguarda gli autovelox, spesso accusati di essere utilizzati solo per infliggere multe. Le nuove regole stabiliranno specifiche tecniche per questi dispositivi e il loro posizionamento, cercando di evitare controversie e annullamenti dei verbali.

Queste misure sono state introdotte con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale in Italia, in un momento in cui il numero di incidenti e vittime è in aumento. Tuttavia, alcune critiche sono emerse riguardo alla mancanza di risorse adeguate per attuare queste nuove regole e il finanziamento di misure di prevenzione e controllo per garantire strade più sicure.