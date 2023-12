Nuovo Appalto da 130 Milioni per la Messa in Sicurezza dei Viadotti dell'A25

Il Gruppo Toto Costruzioni Generali ha ottenuto l'aggiudicazione di un nuovo contratto del valore di oltre 130 milioni di euro per la progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica di cinque importanti viadotti sull'autostrada A25. Questi viadotti sono situati tra gli svincoli di Manoppello e Torre de’ Passeri e il contratto è stato assegnato dal commissario straordinario Marco Corsini.

Attraverso la società Strada dei Parchi, a partire dal primo gennaio, il Gruppo Toto Costruzioni Generali riprenderà anche la gestione delle autostrade A24 e A25. L'appalto coinvolge la demolizione e la ricostruzione dei viadotti, per una lunghezza totale di 5,5 km di carreggiata, al fine di adeguarli alla più recente normativa antisismica.

Il cronoprogramma prevede una fase di progettazione tecnica nei primi 120 giorni dalla consegna delle prestazioni, seguita dalla progettazione esecutiva nei successivi 30 giorni e, infine, l'esecuzione dei lavori che avranno una durata complessiva di 390 giorni. Durante le operazioni di cantiere, l'impatto sulla viabilità autostradale sarà ridotto al minimo, garantendo la fruibilità dell'infrastruttura. Le attività più impattanti verranno concentrate anche in orari notturni.

Con questo nuovo appalto, il valore totale dei contratti aggiudicati da Toto Costruzioni Generali nel corso del 2023 supera i 300 milioni di euro, portando il valore del portafoglio ordini, elemento chiave del piano industriale dell'azienda, a circa 600 milioni di euro. Questo contratto costituisce il secondo stralcio acquisito da Toto Costruzioni Generali per la messa in sicurezza dell'A25, aggiungendosi ai due lotti che l'azienda sta già realizzando per Anas sulla SS 260 “Picente”. L'obiettivo dell'azienda è applicare soluzioni tecnologiche avanzate su infrastrutture progettate oltre 50 anni fa, garantendo la sicurezza antisismica e una vita utile di almeno 100 anni per i nuovi viadotti. I tre lotti fanno parte di un ampio piano di ricostruzione e messa in sicurezza delle autostrade tra Lazio e Abruzzo, avviato nel 2012 in seguito al terremoto de L'Aquila.