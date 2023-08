Nuovo Hub Eco-sostenibile per i Bus TUA a Chieti: Innovazione e Sostenibilità al Centro del Progetto

Chieti si appresta ad ospitare un nuovo hub all'insegna dell'ecosostenibilità dedicato agli autobus della TUA (Trasporto Unificato Abruzzese). I lavori per la creazione di questa struttura, che mira a coniugare efficienza e rispetto ambientale, partiranno nel mese di novembre, con l'obiettivo di dare vita a uno spazio moderno e funzionale.

Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina, i dirigenti della società regionale di trasporto e l'assessore della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, hanno presentato il progetto in dettaglio. L'hub si estenderà su una superficie complessiva di poco più di 6.300 metri quadrati e includerà 42 stalli per autobus da 12 metri di lunghezza, 4 stalli per veicoli snodati da 18 metri di lunghezza e 10 stalli destinati alle autovetture dei dipendenti. Inoltre, è previsto un edificio di servizi di 110 metri quadrati che ospiterà, tra l'altro, una sala dedicata al personale.

Il presidente della TUA, Gabriele De Angelis, ha sottolineato il carattere ecosostenibile dell'iniziativa: "Il nostro obiettivo è consolidare un'azienda sempre più attenta all'ambiente. In questa direzione si muove la creazione del nuovo hub, che si avvarrà dell'energia solare attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici. Questo progetto rappresenta un passo avanti nell'efficientamento energetico, perfettamente allineato con il nostro impegno verso una transizione ecologica già avviata da tempo. Inoltre, mira a migliorare le condizioni di lavoro del nostro personale".

L'assessore Campitelli, responsabile del Territorio, ha accolto con entusiasmo il progetto, sottolineando la duplice importanza dell'iniziativa: "Stiamo introducendo un hub ecosostenibile e sono lieto che la TUA abbia accettato questa sfida di innovazione territoriale. Questo nuovo progetto conferisce dignità ai lavoratori e, allo stesso tempo, si inserisce nella direzione intrapresa da tempo, focalizzata sui pannelli fotovoltaici e l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, che potrebbe diventare una fonte di guadagno per l'azienda stessa. Vorrei complimentarmi con i vertici della TUA che hanno lavorato a questa nuova proposta, dimostrando un autentico impegno verso il territorio, in particolare la Val Pescara, che riveste una rilevanza strategica".