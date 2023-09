Nuovo incendio a Fontanelle: indagini dei Carabinieri e ronde dei cittadini

Un altro incendio ha colpito Fontanelle questa mattina alle 5.30, questa volta distruggendo un motorino parcheggiato in un cortile condominiale in via Caduti per Servizio. I Carabinieri, già impegnati nelle indagini sul precedente rogo avvenuto sul pianerottolo di un palazzo, dovranno ora occuparsi anche di questo ennesimo incendio.

La situazione sta mettendo in allarme i cittadini, con incendi che sembrano verificarsi ogni due giorni, nella migliore delle ipotesi. Domenico Pettinari, un residente, ha annunciato l'avvio di ronde pacifiche nel quartiere, iniziando domani sera alle 21.30 davanti alla sede dell'associazione "Insieme per Fontanelle" in Via Caduti per Servizio 39. Queste ronde saranno condotte come osservazione mobile del territorio, e Pettinari ha invitato la comunità a partecipare, affermando che hanno bisogno di tutti.

Il motorino distrutto nell'incendio è stato identificato come un Piaggio Liberty 50, e il proprietario ha dichiarato di averlo parcheggiato poche ore prima davanti al portone di ingresso del palazzo. Al momento, i Vigili del Fuoco di Pescara non hanno stabilito la causa dell'incendio.