Nuovo incendio nella chiesa Santi Martiri Innocenti, quasi certa matrice dolosa

Nuovo incendio nella chiesa dei Santi Martiri Innocenti di via Marmolada a Montesilvano, già interessata da un rogo lo scorso 17 settembre.

Considerato il precedente, non è escluso che anche in questo caso l'incendio sia di natura dolosa, ma sono in corso tutti gli accertamenti. L'allarme è scattato attorno alle 5 del mattino.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e che ora si stanno occupando della bonifica dei locali. Secondo le prime informazioni i danni causati dal rogo, che ha interessato principalmente la parte posteriore della struttura, stavolta sarebbero maggiori.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Luca La Verghetta. La struttura, interamente in legno, era già stata distrutta da un incendio nel 2013.

Sul posto è intervenuto per un sopralluogo anche il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno.