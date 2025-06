Nuovo rettore all’Univaq: ecco chi è e cosa cambia per l’ateneo aquilano

Il professor Graziosi avvia un mandato di sei anni puntando su continuità, efficienza, e sviluppo territoriale, con ampia partecipazione e ruolo chiave della comunità.

Il professor Fabio Graziosi, docente di Telecomunicazioni e direttore del dipartimento DISIM, è stato eletto rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila per il sessennio 2025‑2031, ottenendo 383,53 voti al secondo turno, con un’affluenza complessiva del 66,86%. I suoi sfidanti, Marco Valenti e Luca Lozzi, hanno ricevuto rispettivamente 99,75 e 64,16 voti.

Nato a L’Aquila nel luglio 1968, Graziosi ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica con il massimo dei voti nel 1993, sempre all’Ateneo aquilano. Il suo attuale incarico prende il via ufficialmente il 1° ottobre 2025, data dalla quale guiderà la governance universitaria per sei anni.

Il neo‑rettore ha indirizzato la sua attenzione su tre direttrici: consolidamento dell’Ateneo, ottimizzazione delle risorse e dialogo con il territorio. In particolare, ha sottolineato l’urgenza di scelte strategiche per liberare fondi e sostenere attività didattiche e di ricerca. Ha inoltre espresso soddisfazione per il coinvolgimento dei diversi dipartimenti, ribadendo l’importanza di raccogliere aspettative e peculiarità dentro la comunità accademica.

Sul fronte elettorale, la seconda votazione ha seguito il regolamento che richiede una maggioranza assoluta dei voti espressi, pari ad almeno il 40% dei voti validi, con partecipazione minima del 50% più uno degli aventi diritto. Tale platea era composta da 640 docenti, 124 studenti (voto ponderato 0,5) e 443 unità del personale tecnico‑amministrativo (voto ponderato 0,22).

L’elezione di Graziosi ha ricevuto felicitazioni da esponenti istituzionali. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha auspicato “un’intensa collaborazione con la Regione per far crescere il territorio e offrire opportunità ai giovani”. Analoghe parole di sostegno sono arrivate dal senatore Guido Liris, che ha ringraziato il rettore uscente, Edoardo Alesse, per aver rafforzato reputazione e offerta formativa, prefiggendosi ora di affiancare Graziosi nel percorso di valorizzazione internazionale dell’Ateneo.

Un commento positivo è giunto anche dal sindaco Pierluigi Biondi, che ha sottolineato il ruolo strategico dell’Università per lo sviluppo socio‑culturale ed economico della città, futura Capitale italiana della Cultura 2026. Secondo Biondi, le sfide principali includono crescita internazionale, potenziamento della ricerca, integrazione con il sistema sanitario e realizzazione del “Collegio di Merito Ferrante d’Aragona” come volano per attrarre giovani talenti