Ondata di freddo con tracollo termico, Neve sulle regioni Adriatiche a quote basse

METEO ABRUZZO IRROMPE L'INVERNO, IN ARRIVO FREDDO E NEVE A QUOTE BASSE -

Da lunedì gelide correnti dalla Siberia raggiungeranno anche l'Abruzzo dove di fatto irromperà l'Inverno in piena Primavera, Inverno che è stato latitante per tutti i suoi tre mesi di competenza.

Avremo così forti venti di grecale su gran parte della Regione, con tracollo termico anche di 10°C in pianura e 13-15°C sull'Appennino rispetto ai giorni scorsi.

Rovesci sparsi sono attesi soprattutto sulle zone interne e meridionali della Regione, con neve in collina ma a tratti non esclusa fin sulle pianure interne ( neve possibile a Teramo, Chieti, Sulmona, Lanciano ).

Pioggia prevalente sulle coste, ma anche qui non si esclude a tratti neve mista a pioggia, quindi anche Pescara.

I fenomeni saranno più frequenti ed abbondanti sul'Abruzzo orientale in particolare a ridosso dei versanti Est di Majella e Gran Sasso, qui con accumuli anche di oltre 30-40cm dai 600-800m di quota. Precipitazioni invece sporadiche sull'Abruzzo occidentale con anzi anche delle aperture.

METEO LUNEDI' - Nubi irregolari con precipitazioni sparse più probabili sul comparto orientale, nevose a quote collinari. Maggiori schiarite su Fucino e aquilano con precipitazioni solo sporadiche.

Temperature in netto calo, massime sui 3-5°C all'interno, 5-7°C sulla costa.

Venti in rinforzo da Nord, mari molto mossi.

METEO MARTEDI' - Ancora nubi irregolari più compatte tra teramano, chietino, pescarese e vastese con precipitazioni sparse nevose a quote di bassa collina ma con neve a tratti non esclusa fin su pianure e mista a pioggia sulle coste. Ancora una volta precipitazioni più sporadiche sul comparto occidentale della Regione.

Clima freddo, ventoso, gelido in Appennino.

Mari molto mossi o agitati.

TENDENZA METEO MERCOLEDI' - Giornata analoga alla precedente ma con precipitazioni questa volta più incisive e diffuse, nevose mediamente dai 100-400m, ma con neve a tratti non esclusa sulla costa specie in mattinata.

Tendenza a rialzo della quota neve a fine giornata.

Clima sempre molto freddo per il periodo.