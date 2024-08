Operaio Punto da Calabrone Rischia la Vita, Salvato dall'Intervento Tempestivo dei Colleghi

Paura nel pomeriggio di ieri a Morino, in località Biancone, quando un operaio di 44 anni è stato punto da un calabrone e ha rischiato di perdere la vita. Il drammatico episodio si è verificato dopo la pausa pranzo, intorno alle 14, in una zona collinare ricca di vegetazione boschiva, a breve distanza dal centro abitato. Da alcuni giorni, una squadra di operai della ditta Mariani di Civitella Roveto è impegnata in lavori appaltati dal Comune in quell’area.

F.F., un operaio di Morino, ha improvvisamente avvertito una puntura di insetto, che si è rivelata essere quella di un calabrone. Subito, l’uomo ha percepito il peggioramento delle sue condizioni e ha allertato i colleghi presenti. Le difficoltà respiratorie non hanno tardato a manifestarsi, spingendo i compagni di lavoro a comprendere immediatamente la gravità della situazione. Senza indugi, hanno contattato il 118 dell’Aquila, segnalando un possibile caso di shock anafilattico.

Le condizioni dell’operaio sono rapidamente peggiorate, facendo temere il peggio. Provvidenziale è stato l'intervento dei soccorritori, che hanno agito con tempestività e competenza. Pochi minuti dopo l'allarme, è giunta sul posto l'eliambulanza del San Salvatore dell'Aquila. L'operaio, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avezzano.

Una volta giunto in ospedale, i medici hanno mantenuto l'operaio sotto stretta osservazione per alcune ore. Dopo essersi assicurati della stabilità delle sue condizioni, i medici hanno proceduto con le dimissioni del paziente. L'efficace azione dei colleghi e dei soccorritori ha permesso di evitare il peggio, sottolineando l'importanza della rapidità d'intervento in situazioni di emergenza.