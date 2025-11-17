Operaio precipita dal camion in cantiere: corsa disperata al Mazzini

Un lavoratore di 65 anni rimane gravemente ferito durante le operazioni di carico e scarico al cantiere del Santuario delle Grazie: indagini in corso.

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 65 anni impegnato nel cantiere per la riqualificazione del Santuario della Madonna delle Grazie, a pochi passi dal tribunale di Teramo. L’uomo, dipendente di una ditta esterna rispetto all’appalto principale, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini, dove è stato ricoverato in codice rosso per un importante trauma cranico.

Le prime verifiche condotte dagli ispettori della Medicina del lavoro della Asl di Teramo indicano che l’operaio stava effettuando operazioni di carico e scarico di materiale edile. Secondo una ricostruzione ancora in fase di accertamento, il lavoratore si trovava sul cassone del camion mentre la gru del mezzo era in movimento. Un improvviso spostamento del braccio di sollevamento avrebbe colpito l’uomo, facendolo perdere l’equilibrio e precipitare da un’altezza stimata in circa due metri e mezzo.

L’impatto al suolo gli ha causato ferite immediatamente giudicate serie dai colleghi presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. L’arrivo dell’ambulanza del 118 ha permesso di stabilizzare il lavoratore e trasferirlo rapidamente al pronto soccorso dell’ospedale teramano, dove rimane ricoverato con prognosi riservata.

Il cantiere, coinvolto in importanti lavori di riqualificazione del complesso religioso e della sua area esterna, è stato posto al centro delle verifiche per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Le indagini mirano a chiarire dinamica, procedura operativa e condizioni del mezzo coinvolto, mentre la comunità e i colleghi attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo.