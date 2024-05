Operazione 'Quei Bravi Ragazzi': 15 Arresti per Traffico di Droga ai Minorenni

I Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nel Teramano e a Jesolo nell'ambito dell'operazione denominata "Quei Bravi Ragazzi", ispirata al celebre film di Martin Scorsese. Sono stati arrestati 15 individui per il traffico di droga a minorenni nella zona di Teramo e nei dintorni.

Le misure cautelari, di cui 11 in carcere e quattro agli arresti domiciliari, sono state eseguite dalle prime ore di questa mattina a Teramo e a Jesolo, in provincia di Venezia. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Teramo, con il supporto delle Stazioni di Teramo e Jesolo, e con l'ausilio dell'elicottero del 5° NEC di Pescara e due unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti.

Quattordici misure cautelari sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre una proviene dal giudice del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila.

Le indagini, condotte nel periodo gennaio-dicembre 2023, si sono concentrate sui principali istituti scolastici di Teramo. Numerosi episodi di cessione di droga sono stati accertati in diverse zone della città, tra cui piazza San Francesco, lungo il fiume Vezzola, piazza Garibaldi, i giardini di piazza Nassiriya e la piazzetta del Sole. Gli indagati, sia italiani che stranieri, organizzavano gli incontri per lo spaccio proprio davanti alle scuole.

Durante le indagini, sono stati effettuati anche dieci arresti e sequestrati 2,5 kg di hashish (del valore stimato di 15mila euro), 0,4 grammi di cocaina e 6mila euro in contanti.