Orrore a Nocciano: 15 cani prigionieri nella sporcizia, denunciato allevatore

Carabinieri Forestali e Asl Pescara salvano quindici animali trovati in condizioni degradanti, tra escrementi e urine; un chihuahua rinvenuto senza vita.

Quindici cani di piccola taglia sono stati messi in salvo a Nocciano, nel Pescarese, dopo essere stati trovati rinchiusi in un casolare trasformato in una prigione di sporcizia. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri Forestali di Alanno, con il supporto del Servizio sanità animale della Asl di Pescara, su segnalazione giunta alla centrale operativa dell’Arma di Penne.

Gli animali vivevano in condizioni definite “incompatibili con la loro natura”: pavimenti ricoperti di escrementi, segatura intrisa di urina e assenza di spazi adeguati. Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato anche un chihuahua morto, probabilmente deceduto da diversi giorni.

Il proprietario, un allevatore del posto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara per abbandono di animali, reato che prevede la possibilità di arresto fino a un anno o un’ammenda tra i 5.000 e i 10.000 euro. Intanto, sono in corso ulteriori verifiche sanitarie per accertare le cause del decesso del chihuahua. Nel caso in cui venga dimostrata la responsabilità diretta del proprietario, la sua posizione si aggraverebbe con la contestazione del reato di uccisione di animali.

Gli animali sequestrati sono stati trasferiti in strutture idonee e affidati alle cure veterinarie. I Forestali hanno ribadito che la tutela degli animali, compresi quelli d’affezione, resta una priorità assoluta, sottolineando come sia fondamentale prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento.

Il caso di Nocciano si inserisce in un contesto purtroppo non isolato: secondo le associazioni animaliste, negli ultimi anni si è registrato un aumento delle segnalazioni di allevamenti abusivi e situazioni di degrado, spesso emerse grazie all’intervento congiunto delle forze dell’ordine e della sanità veterinaria.