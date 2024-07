Orso Avvistato tra le Case: Scappa con un Battito di Mani

Un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato e ripreso in video questa mattina in un paese dell'Alto Sangro. Il video, girato da un residente, mostra l'orso passeggiare tranquillamente per le strade del centro abitato, probabilmente in cerca di cibo. L'autore del video, dopo aver documentato la scena, ha deciso di allontanare l'animale battendo le mani, spaventandolo e costringendolo a fuggire.

Questo avvistamento segue di poche settimane un altro episodio in cui un orso bruno marsicano è stato trovato morto nei pressi di Scanno, vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Dopo la diffusione del video sui social, le autorità locali, tra cui i guardiaparco e i carabinieri forestali, hanno avviato controlli per monitorare la situazione e garantire la sicurezza sia dei residenti che della fauna selvatica.