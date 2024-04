Papa Francesco Sconvolge i Progressisti Pontificando su Aborto, Fecondazione, Violenze, Gender, etc.

Il Santo Padre, Papa Francesco, ha espresso con chiarezza la sua posizione su diverse questioni di rilevanza sociale e etica, ribadendo la sua ferma condanna verso l'aborto, la maternità surrogata, i femminicidi e la teoria del gender, mentre apre alla possibilità del cambio di sesso solo in specifici contesti.

In un documento recentemente approvato dal Dicastero della Fede, si affrontano una serie di problematiche, inclusa la questione delle guerre. Il Papa ha sottolineato che nessuna guerra può giustificare le lacrime delle madri che perdono i loro figli e ha ribadito l'impegno per la protezione dei diritti umani e per la cessazione degli abusi.

L'aborto è stato identificato come un crimine particolarmente grave, con il Papa che sottolinea la necessità di difendere il diritto alla vita dei non nati. Ha affermato che la percezione della gravità dell'aborto si è oscurata nella coscienza di molti, richiedendo il coraggio di chiamare le cose con il loro nome e di affrontare la verità senza compromessi.

Sulla questione delle guerre, il Papa ha dichiarato che queste rappresentano sempre una sconfitta per l'umanità, anche se si riconosce il diritto alla legittima difesa. Ha enfatizzato che nessuna guerra vale le lacrime delle madri che perdono i loro figli e ha esortato a porre fine a ogni conflitto bellico.

Il documento affronta anche le questioni degli abusi sessuali e delle disuguaglianze di genere. Il Papa ha riconosciuto la diffusione degli abusi sessuali nella società, compresa la Chiesa, e ha sottolineato l'importanza di porre fine a ogni forma di abuso. Ha anche condannato le violenze contro le donne come uno scandalo globale e ha richiesto l'uguaglianza effettiva dei diritti delle donne, compreso il diritto al salario equo e alla tutela della maternità.

Queste dichiarazioni riflettono una posizione ferma e inequivocabile della Chiesa sulla difesa della vita umana, della dignità e dei diritti fondamentali, e solleveranno sicuramente dibattiti e discussioni su scala mondiale.

Sulla questione del femminicidio, il Papa ha sottolineato la necessità di un'impegno compatto e concreto da parte della comunità internazionale per contrastare questa forma di violenza contro le donne. Ha esortato a lottare contro ogni forma di violenza e a promuovere legislazioni e culture che condannino tali atti.

Riguardo all'utero in affitto, il Papa ha condannato fermamente questa pratica, definendola una lesione grave della dignità della donna e del bambino. Ha evidenziato che ogni bambino è un dono e non un oggetto di contratto, e ha auspicato un impegno internazionale per vietare universalmente questa pratica.

Sul suicidio assistito, il Papa ha ribadito che la sofferenza non deve minare la dignità della persona e che ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per alleviarla attraverso cure palliative adeguate. Tuttavia, ha enfatizzato che aiutare una persona a togliersi la vita rappresenta un'offesa contro la dignità umana.

Il documento approfondisce anche altre questioni, come l'omosessualità, il gender e il rispetto del corpo umano. Il Papa ha sottolineato la necessità di rispettare la dignità di ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale, e ha condannato ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale.

Infine, il Papa ha affrontato il tema del cambio di sesso, sottolineando l'importanza di comprendere la complessità dell'essere umano, composto sia dal corpo che dall'anima. Ha chiarito che l'intervento chirurgico per risolvere anomalie genitali non costituisce un cambio di sesso nel senso discusso.

Queste dichiarazioni del Papa riflettono un forte impegno della Chiesa cattolica per difendere la dignità umana e affrontare le sfide etiche e sociali del nostro tempo.