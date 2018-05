Passa il Giro d'Italia scuole chiuse a Teramo e modifica della viabilità

1. che dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 15 maggio 2018 sia vietata la sosta, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, a tutti i veicoli nelle seguenti strade e piazze/vie pubbliche:

S.P. n. 19/a, all’interno del centro abitato di Miano (< 10.000 ab.), ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

via Conte Contin; via Tom Di Paolantonio; viale G. Mazzini; piazza G. Garibaldi, compreso il tronchetto di collegamento tra via N. Dati e ponte San Gabriele; via N. Dati; piazza Garibaldi; viale G. Bovio; S.S. n. 81, all’interno del centro abitato di Piano della Lenta (< 10.000 ab.), ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

via Taraschi, con contestuale inversione del senso di marcia;

2. che dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (e comunque fino al termine del passaggio dei corridori e dei mezzi a servizio della carovana ciclistica) del 15 maggio 2018 sia vietato il transito veicolare, ad eccezione dei mezzi in uso agli Organi di Polizia Stradale, come individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo vigente, ai Vigili del Fuoco e ai Servizi di Pubblico Soccorso, in viale G. Mazzini S.P. n. 19/a, all’interno del centro abitato di Miano (< 10.000 ab.), ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; via Conte Contin; via Tom Di Paolantonio; piazza Garibaldi, compreso il tronchetto di collegamento tra via N. Dati e ponte San Gabriele; via N. Dati; piazza G. Garibaldi; viale G. Bovio; S.S. n. 81, all’interno del centro abitato di Piano della Lenta (< 10.000 ab.), ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; dalle ore 11.00 alle ore 13.30 (e comunque fino al termine del passaggio dei corridori e dei mezzi a servizio della carovana ciclistica) del 15 maggio 2018: