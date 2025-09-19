Paura all’alba: SUV travolge cervo morto, conducente illeso sull’Appennino abruzzese

Un incidente stradale ha causato la morte di un cervo lungo la statale 17 in Abruzzo; si amplifica la presenza di ungulati durante stagione degli amori.

All’alba sulla Statale 17, in località Pettorano sul Gizio, provincia dell’Aquila, un SUV ha centrato un cervo che si trovava sul bordo della carreggiata, sul versante montuoso vicino alla strada. L’animale è morto sul colpo, mentre il conducente è rimasto illeso, rifiutando il soccorso del 118.

Questo tipo di eventi diventa più frequente in questi giorni, dato che la stagione degli amori porta i cervi e altri ungulati a spostamenti maggiori, spesso verso aree in prossimità delle strade. I maschi, in particolare, lasciano le zone elevate per cercare le femmine, aumentando il rischio di attraversamenti imprevisti o attraversamenti sull’asfalto.

La zona interessata, montana e boschiva, è caratterizzata da vegetazione fitta e poca illuminazione; entrambe condizioni che aggravano i rischi di collisione durante le ore crepuscolari o notturne. Gli automobilisti sono dunque sollecitati a ridurre la velocità, a usare i fari in modo corretto e a mantenere una vigilanza costante soprattutto nei tratti con segnaletica di attraversamento fauna oppure nei pressi di riserve naturali.

In regioni come l’Abruzzo, le popolazioni di fauna selvatica sono diffuse tra parchi e aree protette quali il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in cui movimenti di cervi verso le aree più basse diventano più evidenti nel mese di settembre. In queste zone, le campagne di sensibilizzazione sui pericoli legati alla fauna selvatica e la sicurezza stradale sono essenziali per prevenire incidenti che possono essere gravi non solo per l’animale, ma anche per le persone.

Nonostante la violenza dello scontro, il conducente ha riportato solo lievi danni al mezzo e nessuna ferita degna di nota. Scampato il peggio, resta però aperto il tema della responsabilità degli automobilisti in queste situazioni: mantenere la calma, evitare manovre brusche per schivare l’animale e segnalare tempestivamente l’incidente sono comportamenti fondamentali.