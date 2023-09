Peggioramento delle Condizioni di Salute di Messina Denaro: Terapia Intensiva all'Ospedale dell'Aqui

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, noto boss della mafia, stanno rapidamente deteriorandosi mentre è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove sta ricevendo cure per il tumore al colon che lo affligge da anni. Questa notizia emergente proviene da fonti che sono riuscite a far trapelare informazioni attraverso la fitta cortina di riservatezza che circonda la sua situazione, evidenziata dal quotidiano Il Messaggero.

Le ultime informazioni rivelano che il 5 settembre scorso è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva, dove era stato inizialmente ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto dedicato ai detenuti all'interno dell'ospedale. Quest'area è sottoposta a una sorveglianza costante da parte degli agenti della Polizia penitenziaria e delle forze dell'ordine.

Attualmente, il personale medico e infermieristico sta concentrando tutti i propri sforzi sulla gestione del dolore di Messina Denaro. A questo scopo, gli vengono somministrati farmaci specifici per alleviare la sofferenza e migliorare le sue condizioni generali in seguito all'intervento chirurgico subito.

È emersa un'indiscrezione riguardante una presunta volontà del boss di non essere rianimato in caso di necessità, ma questa notizia non è né confermata né smentita al momento. Quello che è certo è che gli avvocati di Messina Denaro avevano presentato una richiesta di scarcerazione definitiva e detenzione in ospedale, richiesta che è stata sospesa a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Matteo Messina Denaro ha subito un intervento chirurgico lo scorso agosto per problemi intestinali e, a giugno, era stato ricoverato in ospedale per cure urologiche non direttamente correlate al suo tumore. La sua situazione rimane oggetto di grande attenzione e preoccupazione.