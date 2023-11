Perturbazioni Meteorologiche Possono Colpire la Circolazione Ferroviaria: Possibili Variazioni

Le avverse condizioni meteo che hanno colpito l'Abruzzo dall'ultima serata stanno influendo anche sulla viabilità ferroviaria. Trenitalia comunica che a causa dell'ondata di maltempo in corso, i viaggi in treno potrebbero subire delle alterazioni, con possibili cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate riguardanti i treni regionali.

In considerazione di queste perturbazioni, si consiglia di limitare o evitare gli spostamenti in treno a meno che non siano strettamente indispensabili, al fine di minimizzare possibili disagi dovuti a tali variazioni.