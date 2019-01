Perturbazioni nordatlantiche sulla Penisola, settimana all'insegna dell'instabilità

La settimana sarà caratterizzata dal passaggio di più perturbazioni nordatlantiche: lunedì avremo ancora instabilità, specie al Centro-Sud, legata al transito del primo impulso perturbato di domenica.

Dopo una breve pausa martedì, nella giornata di mercoledì assisteremo al passaggio di un altro fronte nordatlantico, dapprima al Centro-Nord e poi al Sud: probabile neve a basso quota o a tratti anche in pianura su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna.

Le condizioni di maltempo più intenso le ritroveremo tuttavia sulle regioni centrali con piogge insistenti anche a carattere di rovescio su Toscana, Umbria, Lazio e nevicate anche a quote collinari, o più in basso sulla dorsale settentrionale.

In serata peggiora anche al Sud con piogge intense e neve sui rilievi, al di sopra dei 700/1200 metri.

Temporaneo e solo parziale miglioramento nella giornata di giovedì, quando insisterà ancora un po' di instabilità sulle regioni meridionali che affacciano sul basso Tirreno e al Nordest.

Una depressione nordatlantica piuttosto profonda ed estesa raggiungerà la Francia nella giornata di venerdì 1° febbraio attivando correnti meridionali sulla nostra Penisola.

Il tempo peggiorerà nuovamente a partire dalla Sardegna e dalle regioni di Nordovest. Tra pomeriggio e sera sono attese nevicate diffuse al Nord fino in pianura, piogge intense e qualche temporale sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna.

In Appennino il richiamo caldo attivato dalle correnti meridionali farà schizzare temporaneamente in alto la quota neve, fin verso i 1800-2000 metri.

WEEKEND ANCORA ALL'INSEGNA DELL'INSTABILITÀ - La depressione di origine nordatlantica, responsabile del peggioramento di venerdì si sposterà molto lentamente verso Est tendendo ad isolarsi sul Mediterraneo. Questa situazione permetterà il mantenimento di condizioni instabili su gran parte di Italia.

Nella notte e nella mattina di sabato saranno possibili ancora nevicate fino in pianura al Nordovest, mentre in Triveneto la quota neve salirà fin verso i 6-800 metri sui settori alpini e a quote un po' più elevate sulle Prealpi. Piogge, anche a carattere di rovescio al Centro-sud con qualche temporale tra Lazio e Campania.

La quota neve tornerà a calare da sabato riportandosi gradualmente al di sotto dei 1000/1200 metri sull'Appennino settentrionale, intorno ai 1200/1400 metri sull'Appennino centro-meridionale.

Domenica il maltempo tenderà un po' ad attenuarsi ma le condizioni rimarranno piuttosto instabili. Possibili altre piogge al Nord con neve fino a bassa quota o in collina, piogge anche al Centro-Sud con nevicate in Appennino.