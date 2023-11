Pesca di Frodo a Lido Riccio: Due Denunce da Capitaneria di Porto e Carabinieri

Nella tranquilla notte tra Lido Riccio e Francavilla sud, un'attività illegale di pesca di frodo è stata scoperta e sanzionata grazie all'operato congiunto della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri. Il bottino sequestrato ammontava a circa 50 chili di polpi.

La vicenda è emersa quando alcuni movimenti sospetti sono stati notati nella zona durante le ore notturne. I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno identificato dei soggetti in possesso di attrezzature da sub. La Guardia Costiera è stata immediatamente allertata, e un'operazione di ricerca delle zone di pesca illegali è stata avviata. Grazie all'impegno dei marinai della Capitaneria di Porto e dei militari dell'Arma, gli autori dell'illecita pesca sono stati individuati e sanzionati a Francavilla al Mare. Inoltre, sono state sequestrate le attrezzature da pesca utilizzate in modo illegale e il prodotto ittico catturato illegalmente, comprensivo di circa 50 chili di polpi.

Purtroppo, questa pratica illecita è tutt'altro che isolata, con frequente coinvolgimento di individui già noti alle forze dell'ordine e che si vedono infliggere sanzioni per tali attività illegali. Come dimostra un episodio simile verificatosi solo una settimana fa, quando i militari della Capitaneria di Porto di Ortona, nel corso di un normale pattugliamento del porto, hanno colto sul fatto due subacquei intenti in attività di pesca illegale presso il molo sud del sorgitore ortonese. In quel caso, è stata applicata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, e sia l'attrezzatura utilizzata che il pescato sono stati sequestrati.