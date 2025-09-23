Cronaca

Pescara, 22enne aggredita per un cellulare: arrestati due ragazzi in centro

Cronaca
Pescara (PE)
23 Settembre 2025   19:32  

La vittima ha tentato di recuperare il telefono rubato nei pressi della Nave di Cascella, ma è stata strattonata; in manette un 18enne e un 20enne.

Serata di paura sul lungomare di Pescara, dove una 22enne è stata aggredita e derubata del suo cellulare da due giovani che poco dopo sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30, nei pressi della celebre Nave di Cascella, cuore della movida cittadina.

Secondo la ricostruzione degli agenti delle volanti, la ragazza si trovava in compagnia di alcune amiche quando è stata avvicinata dai due ragazzi, di 18 e 20 anni, che con una scusa sono riusciti a sottrarle con destrezza lo smartphone. La vittima, accortasi immediatamente del furto, ha provato a inseguirli per riavere il telefono, ma è stata spintonata e strattonata dai ladri in fuga.

La segnalazione al 113 ha consentito un rapido intervento: i due sospetti sono stati intercettati e bloccati poco dopo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato non solo il cellulare della giovane, ma anche altri dispositivi rubati nel centro città nella stessa serata, riconducendo i ragazzi a una vera e propria serie di colpi.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria e denunciati per furto aggravato e ricettazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti in carcere.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy