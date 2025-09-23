Pescara, 22enne aggredita per un cellulare: arrestati due ragazzi in centro

La vittima ha tentato di recuperare il telefono rubato nei pressi della Nave di Cascella, ma è stata strattonata; in manette un 18enne e un 20enne.

Serata di paura sul lungomare di Pescara, dove una 22enne è stata aggredita e derubata del suo cellulare da due giovani che poco dopo sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30, nei pressi della celebre Nave di Cascella, cuore della movida cittadina.

Secondo la ricostruzione degli agenti delle volanti, la ragazza si trovava in compagnia di alcune amiche quando è stata avvicinata dai due ragazzi, di 18 e 20 anni, che con una scusa sono riusciti a sottrarle con destrezza lo smartphone. La vittima, accortasi immediatamente del furto, ha provato a inseguirli per riavere il telefono, ma è stata spintonata e strattonata dai ladri in fuga.

La segnalazione al 113 ha consentito un rapido intervento: i due sospetti sono stati intercettati e bloccati poco dopo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato non solo il cellulare della giovane, ma anche altri dispositivi rubati nel centro città nella stessa serata, riconducendo i ragazzi a una vera e propria serie di colpi.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria e denunciati per furto aggravato e ricettazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti in carcere.