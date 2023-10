Pescara: Riqualificazione della Riviera Sud, Cantiere Aperto e Senso Unico per Due Mesi

Pescara prosegue il suo impegno nella stagione delle grandi opere per la città, e dopo l'inizio dei lavori in corso Umberto e piazza Sacro Cuore la scorsa settimana, è ora il turno della riviera sud. Oggi è stato aperto il cantiere per la riqualificazione del tratto di lungomare sud che si estende da piazza Le Laudi a via Celommi. Questo tratto di circa un chilometro e 500 metri sarà percorribile in un solo senso, da sud a nord, per due mesi e mezzo, fino al 15 dicembre.

L'ordinanza contenente una serie di divieti è stata firmata dal dirigente del settore Mobilità, Giuliano Rossi, la scorsa giovedì, ma è stata resa nota solo ieri dal Comune. La nuova viabilità sarà in vigore da domani e fino alla fine dei lavori. Saranno istituiti divieti di sosta e fermata con rimozione forzata sulla carreggiata nel tratto di viale Primo Vere compreso tra via Celommi e piazza Le Laudi; divieto di accesso nella direzione nord-sud 24 ore su 24 e senso unico di marcia in direzione sud-nord sempre in viale Primo Vere tra via Celommi e piazza Le Laudi; obbligo di svolta a sinistra su tutte le strade e traverse che convergono sul tratto di viale Primo Vere interessato dai lavori.

Con l'istituzione del senso unico in direzione sud-nord, il traffico proveniente da Pescara e diretto a Francavilla verrà deviato a destra presso piazza Le Laudi. I percorsi alternativi includono via Luisa D'Annunzio, viale della Pineta, via Plauto, via della Bonifica, via Antonelli, via Nazionale Adriatica Sud, via Celommi per poi tornare sulla riviera sud. In alternativa, è possibile girare a destra in via De Nardis e poi percorrere via Figlia di Iorio, via Scarfoglio, via Silone, via Antonelli, via Nazionale Adriatica Sud, via Celommi e riviera sud.

La riqualificazione del lungomare sud, con una spesa stimata di circa 600mila euro, mira principalmente al recupero e alla riqualificazione delle aree pubbliche e al miglioramento della viabilità ciclopedonale. L'attuale rete ciclabile, spiegano gli esperti comunali, non è continua e costringe i ciclisti ad attraversare strade accessibili al traffico veicolare. Verrà quindi ricostruita la rete ciclabile, con demolizione e ricostruzione dei marciapiedi, nuovi massetti, pavimentazione e cordoli. Saranno ridisegnati i parcheggi per auto e moto per soddisfare le esigenze della sosta. L'intervento prevede anche il miglioramento degli spazi di accesso al mare lungo viale Tosti, via Patini e via Braca, con un aumento delle aree verdi pubbliche, delle zone pedonali e dei parcheggi.

Si prevede inoltre la rimozione delle barriere architettoniche per garantire l'accessibilità ai disabili. In breve, il progetto comprende la realizzazione di una pista ciclabile sul lato mare, il rifacimento dei marciapiedi, la creazione di aree verdi e nuove piante, il rifacimento dell'asfalto sulla carreggiata stradale, un nuovo arredo urbano e una nuova illuminazione pubblica. L'adozione del senso unico durante i lavori è stata una scelta dei tecnici comunali per ridurre i disagi causati dai numerosi cantieri aperti in città in questo periodo.