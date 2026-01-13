Pescara al voto, Costantini all’attacco: Masci chieda scusa a città e Tar

Il candidato del centrosinistra critica la gestione del voto, difende l’operato del Tar e invita il sindaco e il centrodestra a fare chiarezza istituzionale.

Nel dibattito sulle elezioni comunali di Pescara, interviene con toni duri Carlo Costantini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle amministrative 2024. Secondo Costantini, il sindaco Carlo Masci dovrebbe “chiedere scusa ai cittadini” per non aver garantito, a suo avviso, la piena regolarità del momento democratico rappresentato dal voto.

Costantini sostiene che le responsabilità politiche ricadano sull’attuale amministrazione e sulla maggioranza di centrodestra, chiamate a rispondere di quanto accaduto durante la tornata elettorale poi finita al centro del contenzioso. Nel mirino finiscono anche le critiche rivolte nei giorni scorsi ai giudici amministrativi: “Il sindaco e la sua coalizione – afferma – dovrebbero scusarsi anche con i magistrati del Tar”.

Secondo il candidato del centrosinistra, la decisione del Consiglio di Stato avrebbe infatti confermato la correttezza del percorso logico e giuridico seguito dal Tar di Pescara nell’annullamento parziale delle elezioni. Un pronunciamento che, sempre secondo Costantini, legittimerebbe pienamente l’operato del tribunale amministrativo e renderebbe infondate le accuse mosse nei confronti dei giudici.

Il candidato invita quindi Masci e i vertici del centrodestra a ritrattare pubblicamente le dichiarazioni rilasciate contro il Tar, ristabilendo un clima di rispetto istituzionale. Una presa di posizione che si inserisce in un confronto politico sempre più acceso in vista del nuovo voto disposto in alcune sezioni cittadine.

Alle elezioni del 2024, la coalizione di centrosinistra guidata da Costantini aveva ottenuto il 34,42% dei consensi, pari a 21.192 voti, un risultato che oggi torna al centro della discussione politica locale alla luce degli sviluppi giudiziari e delle prospettive aperte dalla nuova consultazione.