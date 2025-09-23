Pescara, maxi recupero di merce rubata: 700 confezioni trovate in furgone

La Polizia individua a Rancitelli un carico di alimenti sottratto nella notte, del valore di oltre mille euro: denunciato un 35enne.

Operazione riuscita per la Polizia di Stato di Pescara, che nelle prime ore della mattina ha recuperato circa 700 confezioni di generi alimentari rubati. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere Rancitelli, all’interno dell’area comune tra due edifici, dove gli agenti delle volanti hanno notato numerosi scatoloni abbandonati.

Insospettiti dalla presenza del materiale, i poliziotti hanno proseguito le ricerche fino a individuare, nascosti in un sottoscala, altri pacchi contenenti prodotti riconducibili a un noto marchio della grande distribuzione. Gli alimenti erano stati sottratti a bordo di un furgone, risultato rubato nella notte in provincia di Chieti e ritrovato successivamente nelle vicinanze, svuotato del carico.

Il valore complessivo della refurtiva supera i 1.000 euro. Grazie alle indagini avviate subito dopo il recupero, gli investigatori sono riusciti a risalire a un 35enne, denunciato per furto aggravato. La merce è stata restituita agli aventi diritto.

Secondo quanto riferiscono fonti investigative, l’episodio si inserisce in un fenomeno non isolato di colpi mirati ai mezzi di trasporto commerciale, che negli ultimi mesi hanno interessato varie zone della provincia. Le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione, intensificando i controlli per contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza delle attività economiche e dei cittadini.