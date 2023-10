Picchiata e Rinchiusa nel Garage dal Marito: Drammatica Fuga e Richiesta d'Aiuto

Una tragica vicenda ha coinvolto una donna di 31 anni la scorsa notte, quando è riuscita a sfuggire a un terribile episodio di violenza da parte del marito. La vittima è riuscita a fuggire da un garage nel quale era stata rinchiusa contro la sua volontà. La giovane, in stato di shock e ferita lievemente a causa della sua fuga, è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri della compagnia di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Il marito, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona. La vittima aveva in corso una procedura di separazione dal marito, e l'episodio di violenza sarebbe scaturito da una lite avvenuta quando la donna stava accompagnando il figlio di nove anni a scuola, a bordo dell'auto di un collega. Il marito l'avrebbe prelevata con la forza e portata in una villetta disabitata, dove l'avrebbe picchiata e minacciata di morte, prima di rinchiuderla in un garage. Prima di allontanarsi con il figlio, le avrebbe comunicato che sarebbe tornato per ucciderla.

La donna è riuscita a liberarsi dopo alcune ore di tentativi disperati e ferendosi leggermente nel processo, rompendo un vetro che le ha permesso di chiamare i carabinieri con un cellulare fornito da un passante. Le forze dell'ordine hanno successivamente rintracciato il figlio minore della vittima, portato dai rapitori dai nonni prima della loro fuga. La donna e il bambino sono stati accolti in una struttura antiviolenza, mentre le indagini proseguono per assicurare il responsabile alla giustizia.