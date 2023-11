Picchiato dalla Moglie perchè la ex Rivela al Marito che ha Due Gemelli con Lei, dopo 35 anni!

Una rivelazione inaspettata avvenuta dopo 35 anni ha scatenato una serie di eventi tumultuosi, portando la vicenda davanti a un tribunale. La storia, risalente a tre anni fa, ha avuto ieri un capitolo cruciale con l'udienza presso il tribunale di Sulmona, sebbene la sentenza sia stata rinviata ad aprile.

La protagonista di questa intricata vicenda è una donna di Ateleta, già sposata e madre di tre figli, due dei quali sono stati improvvisamente rivendicati come gemelli dall'uomo con cui aveva avuto una relazione in gioventù. La madre biologica dei gemelli ha deciso di svelare la verità al suo ex dopo tanti anni, scatenando una serie di conflitti che hanno coinvolto l'attuale moglie dell'uomo.

L'uomo, inizialmente scettico, ha accettato di sottoporsi a un test del DNA presso un laboratorio di Chieti, che ha confermato la sua paternità. Questa rivelazione ha portato l'uomo a confessare prima al figlio e poi alla sua attuale moglie, scatenando un incontro dai toni accesi. Il confronto tra le due donne è precipitato in una violenta lite, che ha portato entrambe in ospedale con prognosi di 10 e 20 giorni.

Ora, il processo si trova in una fase cruciale, con l'udienza che si è svolta ieri e la sentenza attesa per il prossimo aprile. La vicenda, intricata e carica di emozioni, continua a suscitare l'interesse e l'attenzione dell'opinione pubblica.